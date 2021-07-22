Варшава, 22 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. 21 июля в Варшаве состоялась очередная уличная акция, организованная «Женской забастовкой», против ужесточения запрета на проведение абортов. Акция прошла мирно и без задержаний. Об этом сообщает Onet.pl.

Nathan Keirn Протест

Участники акции собрались в центре Варшавы примерно в 17 часов по местному времени и направились по центральным улицам города колонной примерно в несколько сотен человек. Они несли транспаранты с символикой «Женской забастовки» и антиправительственными лозунгами и флаги ЛГБТ-сообщества.

Полицейские присутствовали на акции, но не задерживали её участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.