Подгорица, 22 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. На заседании правительства Черногории минэкономразвития предложило ограничить цену на хлеб до 50 евроцентов и распределить 70 000 литров масла среди наиболее уязвимых слоев населения, что, по мнению власте, стабилизирует цены на основные продукты питания.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Хлеб

В правительстве полагают, что причиной роста цен является кризис, вызванный пандемией.

Правительство ожидает, что торговые сети сократят маржу и тем самым будут способствовать стабилизации цен.