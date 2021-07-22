В Черногории думают, как ограничить рост цен на хлеб
Подгорица, 22 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. На заседании правительства Черногории минэкономразвития предложило ограничить цену на хлеб до 50 евроцентов и распределить 70 000 литров масла среди наиболее уязвимых слоев населения, что, по мнению власте, стабилизирует цены на основные продукты питания.
Иван Лазебный ИА Красная Весна
Хлеб
В правительстве полагают, что причиной роста цен является кризис, вызванный пандемией.
Правительство ожидает, что торговые сети сократят маржу и тем самым будут способствовать стабилизации цен.