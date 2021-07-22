Таллин, , 15:56 — REGNUM Размещение на официальном сайте Нарвского музея исторического материала «Летом 1940 года Эстония присоединилась к Советскому Союзу» вызвало возмущение у эстонских политиков и журналистов.

СМИ Gazprom.ru

Ведущий журналист Postimees Аймар Алтосаар прокомментировал публикацию материалом «Несчастный случай на работе в Нарвском музее: Эстония не была оккупирована», в котором выразил возмущение и потребовал разъяснений у мэра Нарвы Кадри Райк.

Таким образом он присоединился к критике в адрес музейной публикации, ранее выраженной в соцсетях известным правым политиком, советником спецслужб страны Ээриком-Нийлесом Кроссем. Слова Кросся об «исторической диверсии» опубликовали многие местные СМИ.

После вмешательства СМИ публикация с сайта музея была удалена.

Мэр Нарвы заявила о «недопустимости российской пропаганды на сайте городского музея». Она потребовала у председателя совета музея Кристы Нельсон письменное объяснение. «Текст необходимо снять, и в будущем над публикуемыми текстами должен быть более пристальный контроль», — заявила мэр.

1 июля 1940 года Государственная дума Эстонской Республики принятием «Декларации о государственной власти в Эстонии» провозгласила создание на территории страны Эстонской Советской Социалистической Республики — ЭССР.

Ключевому историческому событию, круто изменившему жизнь народа Эстонии, предшествовала Июньская революция, которая месяцем ранее — 21 июня 1940 года — добилась смещения буржуазного правительства Юри Улуотса, освободила политзаключенных и привела к власти просоветски настроенный кабинет министров во главе с поэтом-коммунистом Йоханнесом Варесом (Барбарусом).