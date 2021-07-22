Москва, 22 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. После 2014 года жители Донбасса потеряли какую-либо возможность защиты своих прав, нарушаемых киевскими властями. Об этом 22 июля заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

Espch.ru ЕСПЧ

«У нас сегодня получается ситуация, что люди, живущие на Донбассе ограничены в своих правах, начиная от избирательных и заканчивая правом на жизнь. Сегодня они ограничены в правах, хотя весь Европейский Союз строится на главном постулате: защите прав людей. Но почему-то права людей на Донбассе не защищаются», — заявил Мирошник.

«Поэтому этот шаг, на мой взгляд, наиболее адекватен, и он крайне важен», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.