Киев, 22 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины изъяли с начала года свыше 18 млн пачек нелегальных сигарет. Об этом заявил председатель ГФС Вадим Мельник 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, в ходе санкционированного обыска на одном из складов было выявлено около 4,4 млн пачек табачных изделий на общую сумму более 246 млн гривен или более 9 $млн. Товар не имел соответствующих документов, подтверждающих его происхождение и качество.

«С начала года сотрудники ГФС уже изъяли около 18 млн пачек табачных изделий», — рассказал Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Госпогранслужбы (ГПСУ) пресекли ввоз на территорию Украины 1 млн пачек сигарет белорусского производства, более тонны спирта и 2,5 тыс. бутылок алкогольных напитков.