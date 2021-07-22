Москва, 22 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В случае, если РФ решит наладить собственное производство микрочипов, есть риск, что она может не выдержать темпов модернизации и инвестиционной нагрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в мире усугубляется глобальный дефицит полупроводников.

Полупроводниковые чипы

«России не помешало бы собственное производство. Оно есть, но небольшое и ориентированно на военные цели (0,5% от общемирового объёма). Мысли о возрождении отрасли в РФ ходят давно. Эксперты понимают, что производство чипов является одновременно высокотехнологичным и массовым, для которого требуется одновременно и высокая специализация, и огромные инвестиции. Сейчас высокий спрос на полупроводники положительно сказывается на стоимости соответствующих ценных бумаг и обеспечивает значительный прирост инвестиций в отрасль», — сказал Тимофеев.

Однако он подчеркнул, что при таком производстве важна точность, быстродействие и сложность.

«Микроэлектроника так быстро развивается, что Россия может не выдержать как темпа модернизации завода, так и инвестиционной нагрузки (очень быстрое моральное устаревание электроники). Даже крупнейшие бренды электроники с громкими именами не собираются развивать собственные производства микросхем, понимая, что это по всем статьям сложно и очень затратно», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, и в России, и в мире сильнее всего может подорожать та бытовая техника, производство которой критически зависит от ситуации на рынке микрочипов.