Уфа, 22 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Пожар в пункте временного складирования твердых коммунальных отходов произошел в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Госэконадзор Ленобласти Горящий мусор в Колтушах

Сообщается, что днем 21 июля спасатели Хайбуллинского района получили информацию о пожаре в пункте временного складирования ТКО рядом с с. Акъяр.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит мусор и сторожевой домик. Огонь прошелся по площади 400 кв. метров. Вскоре пожар был локализован.

Отмечается, что сейчас тушение пожара продолжается. Для его ликвидации задействована тяжёлая техника, которая засыпает очаги горения.

«Угроза населенному пункту отсутствует. В результате произошедшего пожара погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, причиной пожара явилось самовозгорание веществ и материалов.