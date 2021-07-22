Москва, , 15:51 — REGNUM Украина накопила огромные долги перед жителями Донбасса. Об этом 22 июля заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

«Много жителей Донбасса подавали в различные европейские суды, но, скажем так, есть выигравшие, есть те, — огромное количество, — которое просто не принимается на рассмотрение, это касается и гибели родственников, и пыток, и похищения и содержания под стражей. И огромное количество людей подавало на Украину за невыплату пенсий», — заявил Мирошник.

«По нашим данным, порядка 5 млрд евро — это количество денег, которое должна Украина пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.