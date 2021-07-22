Рига, 22 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. С 23 июля в латвийском городе-курорте Юрмале пройдет 13-й детский шахматный фестиваль Rudaga-Kaissa. Об этом сообщил DELFI, отметив, что его почетным гостем является бывший вице-премьер России и глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Дворкович уже участвовал в торжественном открытии турнира в концертном зале «Дзинтари».

Помимо Дворковича почетными гостями турнира являются бывший министр финансов Латвии, управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола и мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Дворкович и Дана Рейзниеце-Озола сыграли партию в быстрые шахматы на четверых с участием руководства FIDE и двух детей, участников фестиваля — Ильи Тестелеца и Агнесы Степании Тер-Аветисян.

Мэр Юрмалы на открытии турнира напомнил о «советской оккупации». По его словам, участник многочисленных турниров в городе-курорте, чемпион Латвии Владимир Петров был сослан в Сибирь за критику советской власти, где и погиб. В 2012—2016 годах в Юрмале проходили Мемориалы по быстрым шахматам памяти Петрова.

Отмечается, что решение об организации турнира в местном отеле Lielupe Semarah было принято в рекордные сроки — всего три недели назад, сразу после отмены в Латвии части ковидных ограничений. На фестиваль могли заявиться дети с 3 до 21 лет из почти 40 стран мира.