Москва, , 15:47 — REGNUM Жалоба России в ЕСПЧ выглядит наиболее адекватной мерой реагирования на нарушения прав человека на Украине. Об этом 22 июля заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

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«Мы приветствуем этот шаг Российской Федерации. Во-первых, потому что его, скорее всего, стоило сделать достаточно давно, и на фоне этого правового нигилизма на Украине это наиболее адекватно этой ситуации», — заявил Мирошник.

«Это сотни радикалов, которые совершали преступления, убийства, но ничего за этим на Украине не следовало», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.