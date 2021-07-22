Москва, 22 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Жалоба России на Украину в ЕСПЧ поспособствует ускорению рассмотрения дел отдельных жителей Донбасса в судах. Об этом 22 июля заявил адвокат ДНР Сергей Кожемякин на телеканале «Россия 24».

(сс) CherryX. wikimedia.org В поисках справедливости. Зал заседаний ЕСПЧ

«В обращении ставится цель привлечь всего мирового сообщества. Создаётся прецедентный случай признания Украины виновной за эти действия», — заявил Кожемякин.

«К чему это приведёт? Это очень серьёзный шаг глобальный. Я думаю, что это приведёт к тому, что все иски, которые были поданы жителями Донбасса против Украины об утрате родственников из-за бомбёжек, об утере имущества, разрушении имущества — они будут автоматически признаваться, снимутся многие процедурные моменты», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.