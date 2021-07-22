Москва, 22 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ валюта остается одним из способов накопления для существенного числа жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Банковские счета

«Обычно считается, что стоит сберегать в тех валютах, которые соответствуют расходам. Риски валютных депозитов в более низких процентных ставках, а рублёвых — в потенциале снижения стоимости рубля к другим валютам. Но если расходы в основном рублёвые и мало покупается импорта, то рублёвые депозиты могут быть более удобными. За долгий срок (15−20 лет) процентные ставки в рублях вполне компенсировали падение курса, — сказал Шибанов. — Не все вкладчики понимают, что проценты за разные годы умножаются («сложные проценты») и что низкие или нулевые ставки в валюте могут быть вредными даже на фоне потенциального снижения курса рубля».

Как пояснил эксперт, для сравнения исторической доходности разных инструментов требуется потратить время, что делают не все вкладчики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ скоро снова начнет расти интерес к депозитным вкладам.