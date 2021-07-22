Уфа, 22 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Кровли школы и частных домов были повреждены в результате шквалистых порывов ветра в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в н.п. Нижний Аллагуват Стерлибашевского района в результате порывов сильного ветра была повреждена кровля школы на площади 130 кв. метров. При этом общая площадь кровли — 1700 кв. метров.

Отмечается, что в г. Давлеканово ветер повредил кровли трех частных домов, а в н.п. Культура и Месели Аургазинского района повреждены кровли двух частных домов.

Сообщается, что спасатели в Уфе получили 32 обращения о падении деревьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду.