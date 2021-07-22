Киев, 22 июля 2021, 15:50 — REGNUM Жители ДНР и ЛНР могут без штрафа выезжать на подконтрольную Киеву территорию Украины через Россию. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 22 июля пресс-служба офиса президента Украины.
Закон предусматривает, что на Украине жителей ДНР и ЛНР не будут штрафовать за «незаконное» пересечение границы республик с РФ. Также перечислен список случаев, когда наказание не применяется:
- возвращение к месту жительства;
- воссоединение семьи;
- тяжёлая болезнь, смерть близких родственников;
- необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;
- выезд человека с видом на жительство в другой стране;
- выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;
- необходимость принятия наследства.
Напомним, ранее представители власти ДНР поддержали жалобу России на руководство Украины, поданную в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Читайте также: Власти ДНР поддержали обращение России в ЕСПЧ из-за Украины