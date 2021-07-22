Киев, 22 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Жители ДНР и ЛНР могут без штрафа выезжать на подконтрольную Киеву территорию Украины через Россию. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 22 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Закон предусматривает, что на Украине жителей ДНР и ЛНР не будут штрафовать за «незаконное» пересечение границы республик с РФ. Также перечислен список случаев, когда наказание не применяется:

возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжёлая болезнь, смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;

выезд человека с видом на жительство в другой стране;

выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;

необходимость принятия наследства.

Напомним, ранее представители власти ДНР поддержали жалобу России на руководство Украины, поданную в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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