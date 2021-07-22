Москва, 22 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») направил главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение, где просит сообщить, какие механизмы планируется использовать для дополнительной защиты данных граждан РФ на портале «Госуслуги».

Minsvyaz.ru Портал госуслуг. Разбивка зарегистрированных пользователей по годам

"Прошу сообщить, какие механизмы планируется использовать для повышения защиты пользовательских аккаунтов портала Госуслуг, как пользователь может оперативно восстановить доступ к украденному аккаунту и каким образом возможно отменить действия мошенников, совершенные с украденного аккаунта Госуслуг?» — говорится в письме.

Также парламентарий просит сообщить, существуют ли разработанные специально для портала Госуслуг регламенты действий пользователя и поддержки сайта в случае взлома пользовательского аккаунта и манипуляций с чужими персональными данными.

«Надеюсь, что ситуация разрешится быстро, так как сейчас каждый день — это очередные жертвы мошенников на портале, где такое мошенничество должно быть невозможным в принципе», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режиссер-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин пожаловался на новую схему мошенничества с использованием его аккаунта на «Госуслугах». По его словам, мошенникам удалось изменить номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправить заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты».

Это не первый случай за год, когда выяснилось, что учетные записи на порталах плохо защищены.