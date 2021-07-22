Москва, , 15:38 — REGNUM У Украины не будет возможности затянуть процесс в ЕСПЧ по поводу поданной Россией жалобы. Об этом 22 июля заявил адвокат ДНР Сергей Кожемякин на телеканале «Россия 24».

«Судья-докладчик или большая палата определят сроки предоставления, конкретные сроки предоставления доказательств обратного», — заявил Кожемякин.

«И сторона, которая нарушила конвенцию, должна доказать, что этих фактов не существует. В нашей ситуации, в части Донбасса, однозначно Украина не сможет доказать, что вооружённые силы не бомбят Донецк и не бомбят Луганск и территорию Донбасса. Что не происходят убийства. Поэтому технически уже будет создаваться прецедент правовой ответственности государства за преступления», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.