Рыбинск, Ярославская область, 22 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославской области природоохранная прокуратура завершила проверку полигона Аксёново, на котором в июле произошло возгорание из-за сильно жары. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос депутата от КПРФ.

Yarregion.ru Полигон «Аксёново»

Как установила прокуратура, на полигоне не соблюдались требования по безопасной эксплуатации.

«Проверкой с выездом на место установлены нарушения условий эксплуатации полигонов для твердых коммунальных отходов, предусмотренных инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, выразившиеся в непринятии мер по послойному чередованию твердых коммунальных отходов и инертных материалов, и в отсутствии иных мероприятий по безопасной эксплуатации полигона», — рассказали в прокуратуре.

Сейчас в связи с пожаром проводится административное расследование в отношении МУП «АТП», которое содержит полигон.