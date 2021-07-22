Калуга, 22 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Представители малого и среднего бизнеса Калужской области за пять месяцев 2021 года получили кредитов на сумму 24,1 млрд рублей, что больше показателя за аналогичный период 2020 года в 1,7 раза. В том числе индивидуальным предпринимателям выдано 1,6 млрд рублей (рост в 1,4 раза). Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужского отделения Банка России Ирину Карлаш.

Cbr.ru/kaluga Кредитование малого и среднего бизнеса

«Развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из стратегических приоритетов деятельности Банка России в области повышения доступности финансовых услуг. Например, в рамках дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП», созданной на базе калужского отделения Банка России, на постоянной основе организуются вебинары на актуальные для бизнеса темы, в том числе связанные с повышением доступности альтернативных источников финансирования — инструментов фондового рынка и инвестиционных платформ, лизинга, факторинга, микрофинансирования», — отметила Ирина Карлаш.

С информацией о способах финансирования бизнеса на различных стадиях его развития, обучающих мероприятиях и других инициативах и мерах регулятора, направленных на поддержку предпринимателей, можно ознакомиться в новом разделе поддержке малого и среднего предпринимательства на сайте Банка России, подчеркнули в отделении регулятора.