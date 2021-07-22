Москва, 22 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Украине не удастся уйти из-под ответственности после обращения России в Европейский суд по правам человека. Об этом 22 июля заявил адвокат ДНР Сергей Кожемякин на телеканале «Россия 24».

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«Украина не сможет, не имеет права отказаться предоставлять доказательства несуществования этих фактов. Факты есть, доказательства предоставлены. Поэтому первая цель — процессуальная. Украина вынуждена будет доказывать свою невиновность», — заявил Кожемякин.

«Там сроки. Назначаются равные сроки всем сторонам. Если сторона не соблюдает, то автоматически проигрывает», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.