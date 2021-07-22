Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Пьяный мужчина пытался познакомиться с петербурженкой, угрожая ей карабином, вблизи пляжа на проспекте Красных Командиров в Санкт-Петербурге. Теперь ему предстоит ответить перед законом за своё поведение. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pxhere.com Карабин

Сообщение о нетрезвом мужчине, который угрожал прохожей оружием, поступило на пульт дежурного днем 22 июля. По словам очевидца, злоумышленник пытался познакомиться с девушками, но, получив отказ, достал из своей сумки предмет, похожий на оружие.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны по Красносельскому району Санкт-Петербурга задержали мужчину, имевшего при себе сумку, в которой находился самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» и патроны к нему.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Были изъяты патроны и оружие, на которое у гражданина имелось разрешение», — уточнили в ведомстве.

Наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам 9 отдела полиции для выяснения обстоятельств.