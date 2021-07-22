Лондон, 22 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Такие выводы сделали эксперты британского журнала The Economist после публикации нового «индекса бигмака» — показателя, используемого для определения паритета покупательной способности в различных странах на основании стоимости одного бургера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как уточняется, в США бигмак стоит $5,65 (около 420 рублей), а в России — $2,27 (169 рублей). Журнал считает, что курс рубля к доллару США на июль 2021 года занижен на 59,9%. Поэтому, как отмечается в материале, справедливый обменный курс рубля должен составлять 29,91 рубля за доллар. Напомним, на сегодняшний день он равен 74,5 рубля.

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Сильнее занижен только ливанский фунт — на 70,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года британский журнал The Economist также объявил российский рубль самой недооценённой в мире валютой с учётом «индекса бигмака». Тогда эксперты посчитали курс рубля заниженным на 68%.