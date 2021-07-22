Осло, 22 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, на территории Норвегии проходят мероприятия в честь памяти жертв теракта, устроенного Андерсом Брейвиком ровно десять лет назад. В главном соборе Осло к нации обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который был премьер-министром в то время, когда произошла трагедия. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Nato.int Йенс Столтенберг

«Я встречался с людьми в Париже, Нью-Йорке, Кабуле, Багдаде, Крайстчерч (город в Новой Зеландии — прим. ИА REGNUM) и многих других местах, где люди потеряли своих родных в результате террористических актов. Люди испытывают такую же сильную боль каждый раз. Терроризм имеет много форм и обличий. Политические идеологии и религии извращаются ради оправдания подобных чудовищных событий», — заявил Столтенберг.

Ранее свои соболезнования уже принесли премьер-министры Норвегии и Швеции Эрна Сульберг и Стефан Лёвен.

«Спустя несколько часов после взрывов в правительственном квартале, многие подумали, что за этим стоят исламисты. Но злоумышленником оказался правый радикал, который использовал в своих целях христианскую символику. Он рос на наших улицах, принадлежал к той же самой религии, имел тот же самый цвет кожи, как и большинство здесь в нашей стране. Он был одним из нас. Но он не был тем человеком из нас, который уважал демократию. Он был одним из тех, кто считал, что у них есть право убивать ради достижения своих политических целей», — подчеркнул Столтенберг.