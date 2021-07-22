Москва, , 15:30 — REGNUM Россия выполнила все процессуальные требования ЕСПЧ, и теперь Украина вынуждена будет ответить по российскому обращению в суд. Об этом 22 июля заявил адвокат ДНР Сергей Кожемякин на телеканале «Россия 24».

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

«Там представлен весь массив тех нарушений, которые совершает Украина в отношении Донбасса и различных лиц», — заявил Кожемякин.

«Я сверил: все положения выполнили. Поэтому Европейский суд по правам человека в любом случае будет создавать палату, назначать судью или судей, а может быть даже передаст данную жалобу на рассмотрение в большую палату, где эти вопросы будут поставлены перед Украиной, и Украина будет вынуждена доказывать обратное», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.