Рига, 22 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Требование обязательной вакцинации к работникам сферы образования Латвии может привести к увольнению более 1000 педагогов. Об этом министр образования и науки страны Анита Муйжниеце заявила в интервью телеканалу TV3.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Муйжниеце отметила что в Латвии по-прежнему достаточно много педагогов, работающих на неполные ставки, соответственно, достигнув «какого-то критического рубежа», учебные заведения смогут разрешить проблему с педагогами, если она возникнет. Не исключено, что будет проведена реорганизация учебных заведений.

Обязательная вакцинация школьников сейчас не стоит в повестке дня, подчеркнула министр.

По данным министерства образования и науки, в 2020—2021 учебном году в Латвии работали около 56 000 педагогов, из них около 30 000 — учителя общеобразовательных и специальных школ.

Примерно 12 000 — педагоги дошкольного образования, а около 5600 человек — преподаватели вузов.