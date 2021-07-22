Самара, 22 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Число самозанятых граждан в Самарской области превысило количество индивидуальных предпринимателей. Об этом 22 июля сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов на оперативном совещании в областном правительстве.

Анна Плюснина ИА REGNUM Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их

По его словам, в настоящее время в регионе зарегистрировано 66 100 самозанятых и 64 158 индивидуальных предпринимателей. При этом в пятерку видов деятельности по числу плательщиков налога на профессиональный доход входят транспорт (11,6%), строительство (7,46%), прочие услуги (7,1%), услуги салонов красоты (6,8%) и услуги репетиторов (2,4%).

«Гарантийным фондом Самарской области разработаны специальные финансовые продукты для самозанятых в виде займа до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по ставке от 2,75%. Одной из важных мер поддержки для самозанятых является продвижение продукции. С 1 июня 2021 года по поручению Губернатора мы запустили онлайн-каталог продукции самозанятых в формате витрины. Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах», — приводит пресс-служба областного правительства слова Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предоставляются «Бизнес-кейсы для самозанятых», которые включают юридические, маркетинговые и финансовые услуги.