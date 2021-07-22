Рига, 22 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Несмотря на возражения жильцов, муниципальное домоуправление Риги Rigas namu parvaldnieks уже ограничило доступ к мусоропроводам в 98% домов, которые обслуживает. Об этом сообщил латвийский телеканала LTV7.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мусоропровод

Рижская дума утвердила решение, согласно которому в жилых домах еще до 2021 года следовало закрыть мусоропровод. Свое решение городские власти аргументируют «зелеными» требованиями обязательной сортировки мусорных отходов, что при общем мусоропроводе невозможно.

Rigas namu parvaldnieks обслуживает более 4000 жилых домов в столице Латвии, в 577 из них есть мусоропровод. В 568 домах из них по состоянию на середину июля мусоропроводы были заварены и перестали функционировать. Лишь в девяти многоэтажных домах продолжаются споры и противодействие решению городских властей.

Ассоциация управляющих домами Риги не согласна с решением Рижской думы и готова его оспаривать судебном порядке, так как, по утверждению представителей ассоциации, запрет на центральный мусоропровод носит односторонний характер, а городские власти не спешат оборудовать площадки для раздельного сбора отходов возле домов, где такие мусоропроводы принудительно закрыты.