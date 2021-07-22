Москва, 22 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Федеральные округа в России сохранятся, но в новом виде. Об этом 22 июля заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Вполне возможно, что федеральные округа сохранятся, — сказал он. — Но сохранятся в новом виде, с новыми функциями, когда полпреды будут представителями вице-премьеров на местах. То есть людьми, которые работают в постоянном контакте с федеральным правительством. То есть они выполняют функцию ока государева на месте, не являясь при этом управляющими регионами. Идея о том, что структуры надо постоянно укрупнять и поднимать их все выше и выше, она, скорее всего, не будет реализована. Потому что она чрезвычайно опасна. И по этой причине федеральные округа если и сохранятся, то как особые административные области федерального подчинения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов назвал федеральные округа зародышем сепаратизма.