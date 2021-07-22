Москва, 22 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В России должна проявиться более унитарная государственная конструкция. Об этом 22 июля заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

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«В России должна проявиться более унитарная государственная конструкция, — сказал Колташов. — Может быть, она не должна быть оформлена на данном этапе как-то конституционно, но неизбежно мы придем к унитарному типу республики. Это дает много новых положительных возможностей, которые связаны с той самой реализацией масштабных проектов (транспортных, социальных), обеспечения инвестиций. И таким образом экономика сможет развиваться и расти».

По мнению Колташова, федерализм старого типа был и остается серьезной проблемой, мешающей РФ выйти на посткризисный период развития.

«И мы вступаем в период доламывания старых механизмов, старых отношений, и курораторство вице-премьеров над регионами обеспечит, с одной стороны, реализацию проектов, а с другой стороны, приведет губернаторов в подчиненное положение. То есть они будут именно губернаторами, а не представителями какой-то хозяйствующей в регионе элиты, у которой особые отношения с Москвой. Такая система несет в себе зародыш разрушения, распада. И чтобы этого не происходило, нужно обеспечить глубокую экономическую интеграцию. И унитарное развитие необходимо для модернизации, и без этого нам не обойтись», — убежден Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров правительства России кураторами федеральных округов.