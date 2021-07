Москва, , 15:39 — REGNUM В Лондоне на одном из домов появилось граффити с портретом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который также возглавил список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ. Фотографию уличного искусства в своём телеграмм-канале опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Граффити выполнено в чёрно-белом стиле, рядом с портретом министра на английском языке написана его фраза на английском языке, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»

Дипломат заявила, что в российском МИД хорошо относятся к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия.

«В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть министерство культуры, — добавила Захарова. — А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо».

Напомним, что фразой «Who are you to f*** lecture me?» глава МИД РФ Сергей Лавров в 2008 году ответил британскому министру иностранных дел Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси во время конфликта между Россией и Грузией. Тогда на требование договориться с Михаилом Саакашвили, занимавшим на тот момент пост президента Грузии, Лавров попросил «не читать ему лекций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по предложению президента страны Владимира Путина вошёл в общефедеральную часть федерального списка кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную думу РФ. Это предложение российского лидера глава МИД РФ воспринял за честь.