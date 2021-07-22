Бишкек, 22 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Инициированный администрацией президента Киргизии проект закона «О кабинете министров» предлагает предоставить министрам неприкосновенность и обеспечить их бесплатным жильем за счет государства. Об этом стало известно сегодня, 22 июля, в ходе заседания республиканского парламента.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Некоторые депутаты высказались категорически против такой инициативы.

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По словам депутата Каныбека Иманалиева, в бюджете не предусмотрены деньги на жилье для министров. Он также отметил, что внесение предложения о подобных привилегиях вызовет резко негативную реакцию населения республики.

В свою очередь вице-спикер Аида Касымалиева выразила мнение, что неприкосновенность и жилье должны получить только те министры, которые продемонстрируют высокое качество работы на своих должностях.

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