Москва, , 15:17 — REGNUM Власти РФ не смогут реализовать крупные проекты, если в стране будет иметь место региональное обособление от инициатив центральной власти. Об этом 22 июля заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики», посвященной решению премьер-министра РФ назначить вице-премьеров кураторами федеральных округов.

Руководители регионов Cap.ru

«Укрупнение регионов — вещь чрезвычайно опасная. Дело в том, что на протяжении российской истории по мере того, как развивалась экономика, региональные структуры уменьшались. Мы начали с больших воеводств, потом были губернии, потом губернии стали уменьшаться, появились области, республики, края. И в конце 1990-х и начале 2000-х годов они казались сложноуправляемыми, потому что их было очень много и они были относительно небольшими, — рассказал Колташов. — Но здесь было определенное преимущество. Управленческие структуры постоянно спускались вниз. И как только вы начинаете выстраивать структуры над региональными структурами, то вы получаете протоудельное княжество. И, видимо, задача состоит в том, чтобы не допустить этого и сделать невозможным этот процесс. Под влиянием мирового экономического кризиса, правительство пошло по пути реализации крупных проектов, проектов, которые связывают регионы. И мы не можем реализовывать эти проекты, если есть особое региональное отношение, обособление от этих инициатив».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов объяснил, в чем, по его мнению, будет состоять функция российских вице-премьеров, назначенных кураторами федеральных округов.

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