Рига, 22 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Стройматериалы в Латвии дорожают с огромной скоростью, к осени цены на строительные работы могут вырасти в среднем на 20%. Об этом президент Латвийской ассоциации строителей Нормундс Гринбергс заявил государственному радио на русском языке Radio 4.

Vivid_Cafe Рига. Латвия

«Я думаю, тут роль играют события в Европе и в мире. Многие страны хотят восстанавливать свою экономику, и в значительной мере это восстановление происходит за счет строительства. И если многие страны одновременно хотят строить, появляется большой спрос на стройматериалы», — заявил он.

Для Латвии дополнительной причиной роста цен на стройматериалы и строительные работы стало строительство нового железнодорожного сообщения Rail Baltic. Так, в июле в международном аэропорту «Рига» открылась строительная площадка будущей железнодорожной станции и связанной с ней инфраструктуры.

Планируется, что строительство станции и необходимой инфраструктуры обойдется в 237 млн евро.

«Все говорит о том, что к осени цены, которые уже подскочили, подскочат еще. И сейчас мы, строители, даём сигнал, что — особенно в государственных закупках — нужно пересматривать условия (в сторону увеличения стоимости проектов — ИА REGNUM)», — отметил глава президент Латвийской ассоциации строителей.