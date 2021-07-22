Рига, , 15:14 — REGNUM Следующее заседание суда Латвии по уголовному делу в отношении экс-министра юстиции Байбы Броки по подозрению в коррупции состоится через полтора года — в ноябре 2022 года.

Об этом сообщило гостелевидение LTV, отметив, что судьи одна за другой отказались вести дело, а новый судья решила взять длительную паузу для ознакомления с материалами следствия.

Сообщается, что первый судья Карина Казарова отказалась от дела в связи с временным переводом на работу из Рижского городского суда в Рижский окружной суд. Судья Линда Дизенберга взяла в июне нынешнего года самоотвод, заявив, что не может заниматься делом, так как дружит с адвокатом, защищающим бывшего министра. Уже третий судья Айя Рейтупе объявила дату первого заседания по делу — конец ноября следующего года.

В июле 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии задержало бывшего депутата Рижской думы, замректора Латвийского университета по юридическим вопросам и бывшего министра юстиции страны Байбу Брока при получении взятки. В ноябре 2020 года в отношении Броки было начато уголовное преследование по подозрению в коррупции.