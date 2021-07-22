Калуга, 22 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Более 188 млн рублей перечислено в федеральный бюджет Калужской таможней в первом полугодии 2021 года. Основные показатели результативности и эффективности деятельности таможни выполнены на 100%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Калужской таможни Дмитрия Кривко.

Иллюстрация пресс-службы Калужской таможни Итоги внешней торговли за первое полугодие 2021 года

«С мая этого года наша таможня стала таможней фактического контроля. В штате таможни созданы новые подразделения по выбору объектов контроля, проверки деятельности лиц, взыскания задолженностей и по контролю за ввозом и оборотом товаров», — отметил Дмитрий Кривко.

В регионе деятельности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 39 участников ВЭД. Товарооборот составил 78,2 млрд долларов США. Импортные поставки составили 68 млн долл. США. Объем товаров ввозимых в регион деятельности таможни, составил 21 тысяч тонн. Объём поступающих товаров поставляемых железнодорожным и автомобильным транспортом в сравнение с предыдущим годом увеличился на 20% и составил 51 тыс. 25 товарных партий.