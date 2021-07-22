Саратов, 22 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Саратовской области заразились коронавирусом 4693 ребенка, в том числе 250 детей в возрасте до года, заявил 22 июля замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

ИА REGNUM «Красная зона»

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С начала текущего года коронавирусная инфекция выявлена у 2557 детей, госпитализированы 290 из них, остальные лечились дома. В ковидных госпиталях на сегодняшний день остаются 38 детей, у 24 подтвержден COVID-19. На искусственной вентиляции легких нет ни одного ребенка, Смертей среди детей, кроме единственного случая, не было, уточнил он.

По словам спикера на 22 июля от иных патологий скончались 1942 ковид-пациента. Не обошлось и без медработников. Жертвами заболевания стали 47 медиков, 18 из них — в связи с исполнением своих обязанностей. Полагающиеся выплаты в этом году получили 2853 медработника, заразившихся COVID-19, документы поданы еще на 914 человек, добавил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число заражений коронавирусом за 21 июля выявили в Саратове — 104 человека, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 72 человека, 31 — несовершеннолетние.

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