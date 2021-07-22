Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Друзья скончавшегося в 2020 году рэпера Александр Юшко известного под псевдонимом Энди Картрайт, готовят концерт его памяти, чтобы собрать средства на памятник. Тело украинского музыканта до сих пор не предано земле. Об этом 22 июля сообщает клуб Action, где состоится вечер памяти.

Личная страница Юшко в «ВК» Рэпер Александр Юшко (Энди Картрайт)

«Год прошел легче не стало. Встретимся, словом помянем. Деньги собираем на вывеску-памятник, граффити во дворе вечно закрашивают, могилы нет», — написала в своем блоге одна из знакомых музыканта.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга Марина Кохал.

Напомним, по данным следствия, после убийства Марина Кохал расчленила тело супруга и постаралась уничтожить улики. Кохал не призналась в убийстве. Свой поступок она объяснила тем, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она захотела скрыть этот факт. В настоящий момент Кохал находится в СИЗО, почти год следствие пытается через экспертизы установить точные причины смерти музыканта и доказать вину обвиняемой.