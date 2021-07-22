Вашингтон, 22 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден номинировал Дэвида Коэна на пост своего представителя в Канаде. Об этом 21 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

Канада и США

Отмечается, что Коэн, который в настоящее время является старшим советником главы американской компании Comcast, долгое время считался вероятным кандидатом на эту должность.

Ожидается, что одной из задач Коэна в случае утверждения его кандидатуры в Сенате станет налаживание наземного сообщения с Канадой, после того как сухопутная граница между странами остается закрытой уже больше года.

В своем выпущенном заявлении Коэн подчеркнул, что в случае назначения он будет стремиться к развитию «важных отношений», поскольку обе страны пытаются оправиться от последствий пандемии коронавируса.