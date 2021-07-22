Оттава, 22 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. По данным сайта Our World in Data, в Канаде наблюдается потеря интереса среди граждан к иммунизации от COVID-19. Некоторые эксперты уже предупреждают, что те, кто ждет, чтобы увидеть, увеличится ли вновь количество случаев заражения коронавирусом, прежде чем записаться для получения прививки, тратят драгоценное время, необходимое организму для выработки достаточного количества антител. Об этом 22 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

Defense.gov Вакцина

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Менее одного процента населения Канады проходило вакцинацию каждый день в течение последней недели, что ниже рекордно высокого дневного показателя в 1,44%, зафиксированного в конце июня.

Система отслеживания количества поставленных прививок от COVID-19, созданная студентом Университета Саскачевана, также показывает, что среднесуточные показатель за месяц снизился с 96 000 прививок до нынешних 40 000.

Как отмечают журналисты, интерес к вакцинации среди жителей Канады будет падать и дальше, поскольку 80% взрослого населения уже получили один компонент вакцины, а около 60% прошли процедуру ревакцинации.