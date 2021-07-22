Ярославль, 22 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Прокуратура проведёт проверку исполнения контракта на ремонт дороги в деревнях Петрицево Рыбинского района Ярославской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядчик спутал две деревни с одинаковыми названиями и четыре дня ремонтировал дорогу там, где это не планировалось. Потом работы были брошены и жители Петрицево стали жаловаться на результаты такого «ремонта».

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о контрактной системе и законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Проверка организована по материалам СМИ.