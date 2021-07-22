Оттава, , 15:10 — REGNUM 22 июля федеральное правительство Канады проведет общенациональный саммит по борьбе с исламофобией после серии нападений с применением насилия, в результате которых были убиты и ранены канадские мусульмане. Об этом написала газета The Toronto Star.

Флаг Канады

Министр по вопросам культурного разнообразия Бардиш Чаггер, общаясь с журналистами в Лондоне (провинция Онтарио), заявила, что саммит предоставит канадцам-мусульманам возможность выразить свои идеи и взгляды на то, как федеральное правительство Канады может остановить эти нападения и проводить политику, которая будет нацелена на их общины.

Напомним, что 11 июня депутаты канадского парламента единогласно приняли предложение, призывающее правительство созвать экстренный саммит по исламофобии. Это произошло через несколько дней после автомобильной атаки на мусульманскую семью в Лондоне (провинция Онтарио), в результате которой погибли четыре человека, а девятилетний мальчик получил серьезные ранения.

Ранее на этой неделе в Канаде состоялся общенациональный саммит по борьбе с антисемитизмом.