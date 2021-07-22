Минск, 22 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Правительству Белоруссии и министерству иностранных дел страны необходимо в рамках оптимизации численности диппредставительств страны усилить деятельность на основных направлениях, которыми для республики являются Россия, Китай, Индия. Об этом 22 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещание с руководством Совета министров страны, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

Уточняется, что Совмин республики предложил в ходе этого совещания ввести должности официальных представителей министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия при посольстве Белоруссии в Китае, а также провести оптимизацию штатной численности обслуживающего персонала всех загранучреждений.

«Задача, которая была поставлена перед правительством и МИД, — оптимизация. Усиление нашей деятельности на основных направлениях, будь то Россия, Китай, Индия — туда, куда мы стремимся сейчас и где нас, в общем-то, принимают и ждут, и оптимизация других посольств — там, где у нас не очень сегодня получается в силу определенных обстоятельств», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный департамент и службу по обращению с радиоактивными отходами намерены создать белорусские власти.