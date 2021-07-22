Оттава, 22 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. 19 июля американские туристы, желающие посетить Канаду, услышали долгожданную новость, когда федеральное правительство Канады объявило, что скоро снова откроет границы для полностью привитых от COVID-19 граждан США. Однако канадские туристы еще как минимум месяц не смогут попасть в Штаты беспрепятственно из-за продленных ограничений американской администрацией. Об этом 22 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

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В марте 2020 года власти Канады и США договорились закрыть свою общую сухопутную границу, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2. Однако власти США по-прежнему продолжали пускать канадцев через воздушную границу, в то время как Оттава, наоборот, запретила американцам въезд на свою территорию с помощью любого вида транспорта.

Однако после того, как 21 июля власти США продлили закрытие сухопутных границ с Мексикой и Канадой, ситуация для канадцев изменилась в противоположную сторону, поскольку попасть на территорию соседней страны они теперь смогут только путем воздушного авиасообщения.