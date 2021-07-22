Барселона, Испания, 22 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время 92% специалистов в сфере образования в Каталонии вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил министр образования Женералитата Каталонии Хосеп Гонсалес-Камбрей, сообщает La Razón со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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Он выразил уверенность, что в начале учебного года в сентябре этот показатель будет составлять 100%.

Гонсалес-Камбрей высоко оценил то, что педагоги вакцинируются, и призвал общество в целом, особенно молодёжь, «пройти вакцинацию».

По словам министра, предполагается проводить вакцинацию молодых людей в институтах, потому что таким образом достигается «более высокий процент вакцинации и упрощается материально-техническое обеспечение».