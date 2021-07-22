Оттава, , 15:02 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному компанией Leger совместно с Ассоциацией канадских исследований, электоральный рейтинг руководящей работой правительства Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо Либеральной партии находится на отметке в 34%. Об этом 22 июля написала газета The Toronto Star.

Джастин Трюдо Women Deliver

Главные оппоненты Трюдо из Консервативной партии набирают 29%, в то время как проголосовать за Новую демократическую партию свое желание изъявили 22% респондентов.

В то же время в результате опроса выяснилось, что канадцы считают фигуру лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха более предпочтительней на посту премьер-министра, чем кандидатуру лидера консерваторов Эрина О’Тула — 19% и 13% соответственно. Лидером списка стал действующий премьер-министр Джастин Трюдо, набрав 25%.

В опросе, проведенном в течение 16−18 июля, приняли участие 3 070 человек.