Москва, 22 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Российские власти получают всю необходимую информацию для дальнейшей борьбы с коронавирусной инфекцией и проведения ускоренной кампании по вакцинации от COVID-19. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Vk.com/covid2019 official Оперативная информация по коронавирусу в Москве

«Правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и по продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Что касается открытости данных по коронавирусу, то в этом вопросе Песков не видит причин для беспокойства. Он пояснил, что правительственный штаб получает гораздо больше данных, чем публикуется. По его словам, речь идёт о данных по регионам, многие из которых носят технический характер.

«Мы считаем, что данные в полной мере публикуются», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал компиляцией «непонятно чего» публикацию о том, что в России якобы «занижают» статистику по коронавирусу. По его словам, она абсолютно не отображает реальность. Официальный представитель Кремля напомнил, что у граждан РФ имеется «целый набор информации, которая публикуется ежедневно».