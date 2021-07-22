Ставрополь, 22 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, подозреваемый в коррупции, находится в больнице в состоянии комы. Об этом сообщил 22 июля источник в региональном минздраве.

Mos.ru В больнице

Аржанухин — один из фигурантов делу о коррупции в Госавтоинспекции Ставрополья. Самого «громкого» фигуранта этого дела — главу ГИБДД по Ставропольскому краюАлексея Сафонова — задержали 20 июля.

«Сейчас он находится в коме, о причинах пока точно говорить рано», — рассказал о состоянии Аржанухина собеседник «Российской газеты».

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По его словам, госпитализировали Аржанухина 22 июля, ему оказали всю необходимую помощь. Примерно год назад он вышел на пенсию после службы в полиции.

О госпитализации одного из подозреваемых по «делу Сафонова» ранее сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, семерых фигурантов этого дела подозревают в получении взяток на 19 млн рублей. Под стражу помещены сам Сафонов и ещё трое подозреваемых. Арестован был и Аржанухин.

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