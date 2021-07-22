Таллин, 22 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Природоохранная организация Эстонии Loodusvоlu проиграла в суде дело, поэтому госпредприятие Eesti Energia в ближайшие дни возобновит строительство нового завода по производству сланцевого масла. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на члена правления Eesti Energia Райне Пайо.

Суд

«Решение окружного суда еще раз подтвердило, что экологическое воздействие от строительства завода было заранее оценено с достаточной тщательностью, и мы можем продолжать реализацию проекта, который принесет эстонской экономике существенный экспортный доход», — заявил Пайо.

В свою очередь экологи выразили удивление по поводу того факта, что Тартуский окружной суд по ходатайству госпредприятия сразу после вынесения решения снял первичную правовую защиту, хотя у сторон процесса оставалось право в течение 15 дней подать апелляцию в Государственный суд.

Представители Loodusvоlu продолжают настаивать на том, что строительство крупного завода по переработке сланца и выработке сланцевого масла негативно повлияет на расположенные поблизости природные территории, включенные в общенациональную природоохранную сеть Natura 2000.

Член правления Loodusvõlu Хенри Холтсмейер сообщил, что организация подаст апелляцию на решение о снятии первичной правовой защиты.