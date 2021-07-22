Саратов, 22 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 22 июля прошли 497 064 человека, сообщил во время брифинга замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 356 125 человек. Охват вакцинацией по первому компоненту составляет 41,2%. На сегодняшний день в регион доставлено 565 608 доз вакцины от коронавируса, уточнил спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за последние сутки зарегистрировали еще 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 22 июля 1608 человек.

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