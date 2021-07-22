Баку, 22 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Решение о продлении действия на территории Азербайджана особого режима карантина до 1 сентября приняли власти страны. Соответствующее постановление 22 июля подписал азербайджанский премьер-министр Али Асадов, текст документа обнародован на сайте правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 сентября 2021 года», — говорится в постановлении.

При этом ранее особый карантинный режим в Азербайджане действовал до 1 августа. Также указывается, что в рамках этого режима в стране до 30 августа по выходным не будет функционировать общественный транспорт, включая бакинское метро. Вместе с тем, отмечается, что введенные в конце мая и в июне смягчения режима карантина останутся в силе.

Отметим, на сегодняшний день в Азербайджане выявлено за весь период пандемии свыше 339 тыс. случаев заражения коронавирусом, при почти пяти тыс. скончавшихся от COVID-19.